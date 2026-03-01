(BLOG) Iran potvrdio smrt Hamneija, Tramp upozorava da prestanu s odmazdom, Izrael gađa "srce" Teherana

Iranski državni medi potvrdili su da je u američkim i izraelskim napadima poginuo vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei.

Pored njega poginuli su i članovi njegove porodice, ćerka, unučići, snaja i zet. Predsednik SAD Donald Tramp upozorio je Iran da obustavi odmazdu zbog napada, poručivši da će se u suprotnom suočiti sa snažnom silom SAD. Izrael je nastavio da gađa mete u Teheranu. Predsednik Irana Masud Pezeškijan osudio je ubistvo vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija kao "veliki zločin" i obećao odgovor, saopšteno je iz njegovog kabineta. "Ovaj veliki zločin nikada neće ostati