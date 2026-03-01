(BLOG) Iran potvrdio smrt Hamneija, Tramp upozorava da prestanu s odmazdom, Izrael gađa "srce" Teherana

N1 Info pre 47 minuta  |  CNN N1 Beograd
(BLOG) Iran potvrdio smrt Hamneija, Tramp upozorava da prestanu s odmazdom, Izrael gađa "srce" Teherana

Iranski državni medi potvrdili su da je u američkim i izraelskim napadima poginuo vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei.

Pored njega poginuli su i članovi njegove porodice, ćerka, unučići, snaja i zet. Predsednik SAD Donald Tramp upozorio je Iran da obustavi odmazdu zbog napada, poručivši da će se u suprotnom suočiti sa snažnom silom SAD. Izrael je nastavio da gađa mete u Teheranu. Predsednik Irana Masud Pezeškijan osudio je ubistvo vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija kao "veliki zločin" i obećao odgovor, saopšteno je iz njegovog kabineta. "Ovaj veliki zločin nikada neće ostati
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO Iranska vlada potvrdila: Ajatolah Ali Hamnei ubijen u napadu SAD i Izraela; Izraelska avijacija nastavila napade na…

BLOG UŽIVO Iranska vlada potvrdila: Ajatolah Ali Hamnei ubijen u napadu SAD i Izraela; Izraelska avijacija nastavila napade na Teheran

Insajder pre 12 minuta
(FOTO, VIDEO) Napad SAD i Izraela na Iran: Ajatolah je mrtav, novi udari u „srcu Teherana“, eksplozije u Dubaiju, Dohi…

(FOTO, VIDEO) Napad SAD i Izraela na Iran: Ajatolah je mrtav, novi udari u „srcu Teherana“, eksplozije u Dubaiju, Dohi…

Danas pre 12 minuta
Uživo: Iran potvrdio smrt Hamneija, nove eksplozije, Izrael tvrdi da gađa ciljeve u "srcu Teherana"

Uživo: Iran potvrdio smrt Hamneija, nove eksplozije, Izrael tvrdi da gađa ciljeve u "srcu Teherana"

Euronews pre 12 minuta
Hamnei ubijen za 30 sekundi: SAD i Izrael izvele koordinisani napad, nije imao šanse da preživi

Hamnei ubijen za 30 sekundi: SAD i Izrael izvele koordinisani napad, nije imao šanse da preživi

Nova pre 36 minuta
6 demonstranata ubijeno u Pakistanu kad su upali u američku ambasadu

6 demonstranata ubijeno u Pakistanu kad su upali u američku ambasadu

Nedeljnik pre 36 minuta
„Udarićemo vas silom koja nikad nije viđena“: Da li je Tramp upravo zapretio Iranu nuklearnim oružjem

„Udarićemo vas silom koja nikad nije viđena“: Da li je Tramp upravo zapretio Iranu nuklearnim oružjem

Nedeljnik pre 47 minuta
Rat bukti, počela nova runda napada! Eksplozije u Teheranu, ajatolah mrtav: Dubai gori, krenula žestoka odmazda, Tramp preti…

Rat bukti, počela nova runda napada! Eksplozije u Teheranu, ajatolah mrtav: Dubai gori, krenula žestoka odmazda, Tramp preti totalnim uništenjem (foto, video)

Blic pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelTeheranDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO Iranska vlada potvrdila: Ajatolah Ali Hamnei ubijen u napadu SAD i Izraela; Izraelska avijacija nastavila napade na…

BLOG UŽIVO Iranska vlada potvrdila: Ajatolah Ali Hamnei ubijen u napadu SAD i Izraela; Izraelska avijacija nastavila napade na Teheran

Insajder pre 12 minuta
(FOTO, VIDEO) Napad SAD i Izraela na Iran: Ajatolah je mrtav, novi udari u „srcu Teherana“, eksplozije u Dubaiju, Dohi…

(FOTO, VIDEO) Napad SAD i Izraela na Iran: Ajatolah je mrtav, novi udari u „srcu Teherana“, eksplozije u Dubaiju, Dohi…

Danas pre 12 minuta
Vakuum moći u Teheranu - šta posle smrti Alija Khameneija

Vakuum moći u Teheranu - šta posle smrti Alija Khameneija

Bloomberg Adria pre 21 minuta
Iran potvrdio smrt vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija

Iran potvrdio smrt vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija

Beta pre 12 minuta
Ajatolah Hamnei: Kako je iranski vrhovni vođa držao vlast čeličnim stiskom

Ajatolah Hamnei: Kako je iranski vrhovni vođa držao vlast čeličnim stiskom

BBC News pre 42 minuta