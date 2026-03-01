(BLOG) Posle Hamneija ubijen i Ahmadinedžad: Eksplozije u Teheranu, oštećena srpska ambasada - stradali i američki vojnici

(BLOG) Posle Hamneija ubijen i Ahmadinedžad: Eksplozije u Teheranu, oštećena srpska ambasada - stradali i američki vojnici

Iranski državni mediji potvrdili su da je u američkim i izraelskim napadima poginuo vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei.

Pored njega poginuli su i članovi njegove porodice, ćerka, unučići, snaja i zet. Tokom dana ubijen i bivši predsednik Irana Mahmud Ahmadinedžad. Predsednik SAD Donald Tramp upozorio je Iran da obustavi odmazdu zbog napada. Izrael je nastavio da gađa mete u Teheranu. Istovremeno Teheran uzvraća napadom na Beit Šemeš gde je najmanje osmoro mrtvih. Zabeleženi su napadi i u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Dohi, glavnom gradu Katara, Bahreinu i Kuvajtu. Tramp
Tramp: Opercija protiv Irana mogla bi da traje četiri nedelje

(Video) Demonstranti upali u američki konzulat, ima mrtvih! Dramatične scene iz Pakistana zbog ubistva Hamneija: Policija…

U Teheranu nove eksplozije, Izrael potvrdio vazdušne udare; Tramp: Ako Iran udari uzvratićemo neviđenom silom

Uživo - besni rat na Bliskom istoku, Iran pokrenuo novi talas napada: 3 evropske sile razmatraju ulazak u sukob (Video)

Tramp otkrio koliko će trajati rat, V.Britanija, Francuska i Nemačka pred uključivanjem u sukob, izbor Hamneievog naslednika…

Počeo novi iranski napad na Izrael; Uzbune širom zemlje VIDEO

Uživo: Potvrđena smrt Hamneija. Tramp tvrdi da je potopljeno devet iranskih ratnih brodova, oprečne izjave o "Abrahamu…

Tramp predviđa da će napadi na Iran trajati oko četiri nedelje

Eksplozija u blizini luksuznog kruzera u Abu Dabiju! Putnici plaču, vrište i paniče: Stigla im uznemirujuća poruka, pa krenuo…

Nižu se pretnje iz Evrope, sukob na Bliskom istoku postaje sve strašniji. Moćna trojka šalje brutalno upozorenje Iranu…

"Očekujem žrtve" Šokantna izjava Trampa nakon stravičnih napada: "Sada sledi nešto dobro"

Hteo da se osveti za Iran, pa pucao po ljudima na ulici?! Užas u Teksasu: Nosio majicu "Alahovo vlasništvo", FBI istražuje da…

