Opozicija u Kuli potpisala koalicioni sporazum ped izbore

Opozicione stranke i grupe građana potpisale su koalicioni sporazum o zajedničkom nastupu na predsetojećim lokalnim izborima u Opštini Kula.

Koalicioni sporazum u Kuli potpisali su Grupa građana „Kuljani i naš grad“, Nova demokratska stranka Srbije, Narodni pokret Srbije, Stranka slobode i pravde, Srbija centar - Srce, Pokret slobodnih građana, Monarhisti - Pokret za Kraljevinu Srbiju i Ekološki ustanak. "Cilj zajedničke borbe je zaštita interesa građana i uspostavljanje sistema u kome institucije rade u službi naroda. Poseban akcenat stavljen je na borbu protiv zloupotreba, partijskog zapošljavanja i