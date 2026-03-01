Predstavnik MMF-a: Javne investicije i Ekspo ubrzaće privredni rast, ali potrebna stabilizacija NIS-a

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Javne investicije i prihodi od turizma tokom izložbe Ekspo u Beogradu ubrzaće privredni rast Srbije u ovoj i narednoj godini, ali je potrebno i da bude stabilizovano poslovanje Naftne industrije Srbije (NBS), koja je pod američkim sankcijama, ocenio je danas stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Srbiji Lev Ratnovski.

On je na 33. Kopaonik biznis forumu rekao da je privredni rast u Srbiji od dva odsto u 2025. najvećim delom rezultat unutrašnjih i spoljnih neizveznosti. "Strane direktne investicije su u 2025. prepolovljene u odnosu na 2024. godinu, ali očekujemo njihov delimični oporavak u narednom periodu", kazao je Ratnovski na panelu "Ekonomija Srbije u fokusu: Trendovi, rizici i mogućnosti".Naveo je da su procene MMF-a da će devizne rezerve Srbije ostati stabilne, a da su
