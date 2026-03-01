Ovo je plan blokada poljoprivrednika za nedelju

Nedeljnik pre 2 sata
Udruženja poljoprivrednika koja su u protestu saopštila su da će i danas blokirati oko 20 magistralnih, regionalnih i lokalnih puteve u Srbiji, zbog lošeg stanja u poljoprivredi i zato što Vlada ignoriše njihove zahteve.Oni su od juče u podne počeli totalnu blokadu, u trajanju od 24 sata, Ibarske magistrale u selu Miločaj kod Kraljeva.

U totalnoj blokadi biće i Ibarska magistrala u selu Janok kod Konareva, kružni tok u Zaklopači putni pravac prema Kraljevu, Kočovića raskrnsica u Bresnici kod Čačka gde će biti blokirani putni pravci Kragujevac – Kraljevo i Kragujevac – Čačak. Totalne blokade puteva biće i u mestima Cerovac i Bogatić na dve lokacije, put Resnik – Kragujevac izlazak na Račanski put, magistralni put Kragujevac – Gornji Milanovac u mestu Bare i put Takovo – Gornji Milanovac u Takovu.
Ključne reči

ČačakGornji MilanovacKraljevoIbarska magistralaKragujevacPoljoprivredaBogatić

