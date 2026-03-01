Sovilja će smeniti sa mesta načelnika PU Novi Sad zbog hapšenja Gorskog

Nedeljnik pre 39 minuta
Sovilja će smeniti sa mesta načelnika PU Novi Sad zbog hapšenja Gorskog

Momčilo Sovilj će ipak biti smenjen sa mesta načelnika Policijske uprave u Novom Sadu.

Prema dobro obaveštenim izvorima Danasa iz MUP-a njemu je direktno zamereno to što je dozvolio hapšenje Gorskog Matovića, koji je trenutno u pritvoru, jer je tukao studente na protestu u Novom Sadu ispred Srpskog narodnog pozorišta, piše Danas. Iako je bio u statusu vršioca dužnosti načelnika, nakon što je prethodni načelnik Nevenko Marić postao pomoćnik načelnika UKP, njegovo zvanično imenovanje za načelnika uprave je trebalo da bude samo formalnost, odnosno samo
