Studenti za danas u Nišu najavili protest pod sloganom Država to smo mi: Ovo je tačna satnica programa

Grupa studenata niškog Univerziteta najavila je da će danas, na godišnjicu protestau Nišu studenata i drugih građana iz čitave Srbije, organizovati novi skup sloganom „Država to smo mi“.

Protest će početi u 16.00 okupljanjem kod Apelacionog suda i na kružnom toku kod tržnog centra „Delta planet“. Okupljeni će potom, kako je najavljeno, otići do Trga kralja Milana i položiti vence na spomenik oslobodiocima Niša. U 17.45 biće intonirana državna himna „Bože pravde“, a u 18.00 počeće program „Moja otadžbina“. U 18.10 počeće 16 minuta tišine za 16 stradalih u padu nastrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, 1. novembra 2024. Programi „Što te nema“,