Newsmax Balkans pre 1 sat
Lekari o stanju Dačića: Stabilno, prognoze tek kad se skine sa respiratora

Stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačiće je stabilno, navode lekari koji brinu o njegovom zdravstvenom stanju, prenosi RTS.

Lekari kažu da je u ovom trenutku nezahvalno davati prognoze dok se Dačić nalazi na mehaničkoj ventilaciji. Prognoze o zdravstvenom stanju Ivice Dačića mogu se očekivati tek kada se skine sa respiratora, navode lekari. Dodaju da stanje može da se menja iz čase u čas, prate se svi parametri i u skladu sa njima primenjuje se savremena terapija i radi dodatna dijagnostika, prensoi RTS. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić primljen je u Klinički centar Srbije u
