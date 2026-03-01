Oštećena ambasada Srbije u Teheranu, Vučić: Osoblje se povlači ka Bakuu, avioni za evakuaciju čim bude bezbedno

NIN pre 19 minuta
Oštećena ambasada Srbije u Teheranu, Vučić: Osoblje se povlači ka Bakuu, avioni za evakuaciju čim bude bezbedno

Zgrada ambasade Srbije u Teheranu oštećena je tokom prepodneva u vazdušnim napadima na Iran.

Nema povređenih. Tokom prepodnevnih vazdušnih napada na Iran oštećena je zgrada ambasade Srbije u Teheranu. Kako RTS saznaje, nema povređenih. Gađana je vojna baza koja se nalazi u blizini ambasade Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je Ambasada Srbije u Teheranu oštećena od šrapnela i da nije bila meta napada i dodao da će se danas osoblje Ambasade Srbije u Iranu povući prema Bakuu i Azerbejdžanu. "Ambasada je oštećena. Nije naša ambasada
