Oštećena ambasada Srbije u Teheranu, Vučić: Osoblje se povlači ka Bakuu, avioni za evakuaciju čim bude bezbedno

Nema povređenih. Tokom prepodnevnih vazdušnih napada na Iran oštećena je zgrada ambasade Srbije u Teheranu. Kako RTS saznaje, nema povređenih. Gađana je vojna baza koja se nalazi u blizini ambasade Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je Ambasada Srbije u Teheranu oštećena od šrapnela i da nije bila meta napada i dodao da će se danas osoblje Ambasade Srbije u Iranu povući prema Bakuu i Azerbejdžanu. "Ambasada je oštećena. Nije naša ambasada