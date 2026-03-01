Pušteno 12 privedenih tokom današnjeg protesta poljoprivrednika kod Loznice: Braniće se sa slobode

Tokom današnjeg protesta poljoprivrednika i građana i pokušaja blokade graničnog prelaza Trbušnica kod Loznice, privedeno je 12 osoba, ali će biti pušteni da se brane sa slobode u redovnom postupku.

Kako javlja reporter Nove, a prenosi N1, uhapšeni se terete za nepostupanje po naređenju službenih lica. Jedan od privedenih poljoprivrednika rekao je za taj portal je da je mirno stajao ispred policijskog kordona kada je uhapšen. "Oni su ljudi došli lepo, uhvatili, odneli i to je to. Da sam im se suprotstavljao, nisam. Možda ono što sam govorio ne prija njihovom uhu, ali šta ću", rekao je poljoprivrednik po puštanju iz pritvora. Ocenio je da je takakv odgovor