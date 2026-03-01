Studenti za danas u Nišu najavili protest pod sloganom "Država, to smo mi"

Grupa studenata niškog Univerziteta najavila je da će danas, na godišnjicu protestau Nišu studenata i drugih građana iz čitave Srbije, organizovati novi skup sloganom "Država, to smo mi".

Protest će početi u 16 časova okupljanjem kod Apelacionog suda i na kružnom toku kod tržnog centra "Delta planet". Okupljeni će potom, kako je najavljeno, otići do Trga kralja Milana i položiti vence na spomenik oslobodiocima Niša. U 17:45 biće intonirana državna himna "Bože pravde", a u 18 će početi program "Moja otadžbina". U 18:10 počeće 16 minuta tišine za 16 stradalih u padu nastrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, 1. novembra 2024. Programi "Što te