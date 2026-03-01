Iran proglasio 40-dnevnu nacionalnu žalost zbog ubistva ajatolaha Hamneija

Politika
Iran proglasio 40-dnevnu nacionalnu žalost zbog ubistva ajatolaha Hamneija

U saopštenju se navodi da je ajatolah Hamnei "mučenički poginuo u američko-izraelskim terorističkim napadima"

Iranska vlada je danas proglasila 40-dnevnu nacionalnu žalost nakon pogibije vrhovnog verskog lidera Alija Hamneija, preneli su danas iranski mediji. U saopštenju se navodi da je ajatolah Hamnei "mučenički poginuo u američko-izraelskim terorističkim napadima", prenosi državna novinska agencija Tasnim. Ističe se vođstvo ajatolaha Hamneija koje je trajalo više od 37 godina, njegovo "nošenje zastave islamskog fronta sa hrabrošću i verom", državnička mudrost i
