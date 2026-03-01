Nove eksplozije u Teheranu, sirene širom Izraela

Pogođena je i američka baza u Iraku

Nove eksplozije mogu se čuti u Teheranu, ali i u brojnim zalivskim državama dok rat između Izraela i Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana traje drugi dan. Sinoć je potvrđeno da su vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i drugi vojni zvaničnici ubijeni, ali su američki i izraelski lideri najavili da će nastaviti sa napadima. Izraelsko ratno vazduhoplovstvo završilo je niz udara usmerenih na iranski štab u Teheranu, gde su se okupili iranski vojnici, izjavio je danas