Nove eksplozije u Teheranu, sirene širom Izraela

Politika pre 28 minuta
Nove eksplozije u Teheranu, sirene širom Izraela

Pogođena je i američka baza u Iraku

Nove eksplozije mogu se čuti u Teheranu, ali i u brojnim zalivskim državama dok rat između Izraela i Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana traje drugi dan. Sinoć je potvrđeno da su vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i drugi vojni zvaničnici ubijeni, ali su američki i izraelski lideri najavili da će nastaviti sa napadima. Izraelsko ratno vazduhoplovstvo završilo je niz udara usmerenih na iranski štab u Teheranu, gde su se okupili iranski vojnici, izjavio je danas
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Evopska unija o ratu u Iranu - Kaja Kalas: Iranski napadi na Bliskom istoku nemaju opravdanja; Fon der lajen poziva na promenu…

Evopska unija o ratu u Iranu - Kaja Kalas: Iranski napadi na Bliskom istoku nemaju opravdanja; Fon der lajen poziva na promenu iranskog režima

Dnevnik pre 14 minuta
Iran proglasio džihad i objavio fatvu protiv Amerike: "Osveta je verska obaveza za sve muslimane"

Iran proglasio džihad i objavio fatvu protiv Amerike: "Osveta je verska obaveza za sve muslimane"

Telegraf pre 4 minuta
Predsednica Evropske komisije pozvala na demokratsku tranziciju vlasti u Iranu Novo

Predsednica Evropske komisije pozvala na demokratsku tranziciju vlasti u Iranu Novo

REUC pre 50 minuta
Tramp: Iranski lideri sada žele pregovore

Tramp: Iranski lideri sada žele pregovore

Sputnik pre 54 minuta
Ovo je trenutak kada je likvidiran iranski ajatolah: Desetine izraelskih bombi razorile sedište iranskog vođe! Tramp gledao…

Ovo je trenutak kada je likvidiran iranski ajatolah: Desetine izraelskih bombi razorile sedište iranskog vođe! Tramp gledao sliku mrtvog Hamneija! (video)

Kurir pre 1 sat
BLOG UŽIVO Protesti u Iranu zbog ubistva ajatolaha Ali Hamneija; Iran tvrdi da je pogodio američki nosač aviona u Persijskom…

BLOG UŽIVO Protesti u Iranu zbog ubistva ajatolaha Ali Hamneija; Iran tvrdi da je pogodio američki nosač aviona u Persijskom zalivu

Insajder pre 54 minuta
"Otvoreni rat protiv muslimana"

"Otvoreni rat protiv muslimana"

B92 pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIrakIzraelTeheranDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

"Očekujem žrtve" Šokantna izjava Trampa nakon stravičnih napada: "Sada sledi nešto dobro"

"Očekujem žrtve" Šokantna izjava Trampa nakon stravičnih napada: "Sada sledi nešto dobro"

Blic pre 40 minuta
Hteo da se osveti za Iran, pa pucao po ljudima na ulici?! Užas u Teksasu: Nosio majicu "Alahovo vlasništvo", FBI istražuje da…

Hteo da se osveti za Iran, pa pucao po ljudima na ulici?! Užas u Teksasu: Nosio majicu "Alahovo vlasništvo", FBI istražuje da li je terorista

Blic pre 1 sat
"Eliminisali smo sve visoke lidere Irana", oglasio se Izrael: "Ubili smo 40 ključnih zapovednika"

"Eliminisali smo sve visoke lidere Irana", oglasio se Izrael: "Ubili smo 40 ključnih zapovednika"

Blic pre 1 sat
U Pakistanu više od 10 osoba poginulo u sukobima sa policijom, demonstranti upali u američki konzulat

U Pakistanu više od 10 osoba poginulo u sukobima sa policijom, demonstranti upali u američki konzulat

Danas pre 2 sata
Tramp tvrdi da će razgovarati sa iranskim liderima, nije precizirao kada

Tramp tvrdi da će razgovarati sa iranskim liderima, nije precizirao kada

Danas pre 2 sata