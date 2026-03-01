Pakistanski premijer: Ubistvo Hamneija predstavlja kršenje međunarodnog prava
Politika pre 29 minuta
„Pakistan takođe izražava zabrinutost zbog kršenja normi međunarodnog prava”
Pakistanski premijer Šehbaz Šarif izjavio je danas da ubistvo iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija predstavlja kršenje međunarodnog prava. „Vlada i narod Pakistana pridružuju se narodu Irana u času tuge i žalosti i izražavaju najiskrenije saučešće povodom mučeničke smrti” Hamneija, rekao je Šarif u objavi na platformi Iks. On je kazao da „Pakistan takođe izražava zabrinutost zbog kršenja normi međunarodnog prava”. „Vekovima je ustaljeno da šefovi