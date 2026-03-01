Haos u Pakistanu: Ubijena najmanje 23 proiranska protestanta (video)

Najmanje 23 učesnika protesta ubijeno je u sukobima u Pakistanu, među kojima je 10 ubijeno u luci Karači, gde su pripadnici obezbeđenja u američkom konzulatu pucali na demonstrante koji su probili spoljni zid.

U gradu Skard na severu Pakistana, gde je gomila zapalila kancelariju Ujedinjenih nacija, ubijeno je 11 osoba, i dvoje učesnika protesta ubijeno je u Islamabadu, prenosi Rojters. Ispred američkog konzulata u gradu Lahoru, u centralnom Pakistanu, stotine demonstranata okupile su se ispred američkog konzulata, ali nije bilo izveštaja o nasilju. U Iraku, policija je ispalila suzavac i šok-bombe kako bi rasterala stotine proiranskih demonstranata koji su se okupili