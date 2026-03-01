"Vučiću, ko te ovlastio da poništavaš odluke Skupštine Srbije?"

Tatjana Pašić, potpredsednice poslaničke grupe socijaldemokrata u Skupštini Saveta Evrope, prokomentarisala je pismo koje su Aleksandar Vučić i Edi Rama uputili Evropskoj uniji.

“Srbija je 2012. aplicirala za članstvo u Evropskoj uniji, a ne samo u jedinstvenom tržištu. Pismom koje je s Ramom sastavio, Vučić, kao neovlašćeni organ poništava taj zahtev i krši Rezoluciju Narodne skupstine Reublike Srbije iz 2013. koja kaže da Narodna skupština potvrđuje da je cilj Republike Srbije u pregovorima o pristupanju sticanje punopravnog članstva u Evropskoj uniji u najkraćem roku”, izjavila je potpredsednica poslaničke grupe socijaldemokrata u