Počinje Kopaonik biznis forum

Radio 021 pre 39 minuta
Na Kopaoniku danas počinje 33. Kopaonik biznis forum sa centralnom temom "Industrijska politika u funkciji dugoročnog privrednog rasta Srbije".

Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović kaže za Tanjug da je cilj da se definiše model rasta koji će jednokratne efekte velikih investicija, poput onih u okviru priprema za Ekspo 2027, pretvoriti u održive izvore razvoja. Tokom četiri dana foruma biće održano 35 panela, tri plenarne sesije i šest specijalnih događaja, a uz učešće više od 1.500 predstavnika poslovne zajednice, akademskog sektora, državnih institucija i međunarodnih organizacija, među
RTV pre 4 sati
