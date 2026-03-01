Poljoprivrednici nastavljaju blokade puteva, objavili plan za danas, a deo se privremeno povukao

Radio 021 pre 4 sati  |  Beta, FoNet
Poljoprivrednici nastavljaju blokade puteva, objavili plan za danas, a deo se privremeno povukao

Udruženja poljoprivrednika koja su u protestu saopštila su da će i danas blokirati oko 20 magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva u Srbiji.

Oni blokiraju puteve zbog lošeg stanja u poljoprivredi i zato što Vlada ignoriše njihove zahteve. Juče u podne počeli su totalnu blokadu u trajanju od 24 sata Ibarske magistrale u selu Miločaj kod Kraljeva. U totalnoj blokadi biće i Ibarska magistrala u selu Janok kod Konareva, kružni tok u Zaklopači putni pravac prema Kraljevu, Kočovića raskrsnica u Bresnici kod Čačka gde će biti blokirani putni pravci Kragujevac - Kraljevo i Kragujevac - Čačak. Totalne blokade
