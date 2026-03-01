Proglašeno 40 dana žalosti zbog smrti Alija Hamneija, Tramp zapretio "nikad viđenom silom" ako Iran uzvrati

Radio 021 pre 15 minuta  |  Tanjug
Iranska vlada je potvrdila da je lider Islamske revolucije ajatolah Sejed Ali Hamnei ubijen u subotu u napadu SAD i Izraela i proglasila četrdesetodnevnu žalost.

Šef diplomatije Irana Abas Arakči izjavio je da će Iran nastaviti da koristi svoje "urođeno i zakonito pravo na samoodbranu", dok se agresija Sjedinjenih Američkih Država i Izraela ne prekine "u potpunosti i nedvosmisleno". Revolucionarna garda je zabranila brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz, preko kog se odvija tranzit petine svetske nafte i gasa. Načelnik Generalštaba iranskih oružanih snaga Abdolrahim Musavi je ubijen. Zvanična iranska novinska agencija IRNA
Otkriveno kako je ubijen ajatolah Ali Hamnei: "Nije mogao ništa da učini" (foto/video)

Kurir pre 0 minuta
UŽIVO Iranska vlada potvrdila: Ajatolah Ali Hamnei ubijen u napadu SAD i Izraela

Newsmax Balkans pre 15 minuta
Tramp upozorio Iran da ne uzvraća udarac: Bolje da to ne rade, udarićemo dosad neviđenom silom

Insajder pre 30 minuta
U Iranu četrdesetodnevna žalost zbog ubistva Hamneija; Tramp: Ako Iran udari uzvratićemo neviđenom silom

RTV pre 50 minuta
BLOG UŽIVO Iranska vlada potvrdila: Ajatolah Ali Hamnei ubijen u napadu SAD i Izraela

Insajder pre 1 sat
Vođa je mrtav, rat ide dalje

Dojče vele pre 1 sat
(FOTO, VIDEO) Napad SAD i Izraela na Iran: Ajatolah je mrtav, Iranci prete Trampu i Netanjhahuu, eksplozije u Dubaiju, Dohi…

Danas pre 45 minuta
Ključne reči

IranIzraelnafta

"Nisam kvalifikovan za to mesto, kakvo će to vođstvo biti?": Kako je izgledao izbor ajatolaha Hamneija za vođu (video)

Euronews pre 10 minuta
"Preti nam katastrofa, ugrožena radiološka bezbednost" Rusija ne prestaje sa hitnim oglašavanjima o Iranu: Moskva i Peking…

Blic pre 10 minuta
Otkriveno kako je ubijen ajatolah Ali Hamnei: "Nije mogao ništa da učini" (foto/video)

Kurir pre 0 minuta
Proglašeno 40 dana žalosti zbog smrti Alija Hamneija, Tramp zapretio "nikad viđenom silom" ako Iran uzvrati

Radio 021 pre 15 minuta
Iran proglasio četrdesetodnevnu žalost zbog ubistva Hamneija; Arakči: Spremni smo za deeskalaciju, promena režima "nemoguća…

Iran proglasio četrdesetodnevnu žalost zbog ubistva Hamneija; Arakči: Spremni smo za deeskalaciju, promena režima "nemoguća misija"

RTS pre 15 minuta