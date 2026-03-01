Proglašeno 40 dana žalosti zbog smrti Alija Hamneija, Tramp zapretio "nikad viđenom silom" ako Iran uzvrati

Iranska vlada je potvrdila da je lider Islamske revolucije ajatolah Sejed Ali Hamnei ubijen u subotu u napadu SAD i Izraela i proglasila četrdesetodnevnu žalost.

Šef diplomatije Irana Abas Arakči izjavio je da će Iran nastaviti da koristi svoje "urođeno i zakonito pravo na samoodbranu", dok se agresija Sjedinjenih Američkih Država i Izraela ne prekine "u potpunosti i nedvosmisleno". Revolucionarna garda je zabranila brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz, preko kog se odvija tranzit petine svetske nafte i gasa. Načelnik Generalštaba iranskih oružanih snaga Abdolrahim Musavi je ubijen. Zvanična iranska novinska agencija IRNA