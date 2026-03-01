Kancelarija za Kosovo i Metohiju: Privedeno petoro Srba zbog navodnog ratnog zločina

“Oko 6.00 sati razbili su vrata na porodičnim kućama Nebojše T., Siniše T., Predraga T., Gorana T. i Ratka K. vršili pretres i premetačinu i naočigled porodica, supruga i dece priveli srpske domaćine, koji godinama mirno žive na svojim ognjištima, a koje su potom odveli za Prištinu”, naveli su u saopštenju.

Porodicama privedenih rečeno je da se oni sumnjiče za ratni zločin, a Kancelarija za Kosovo i Metohiju smatra da je reč o planu Aljbina Kurtija da se unese strah u ovu srpsku enklavu u kojoj Srbi grade život sa svojim porodicama, a meštani zastraše i nateraju na zbeg. “U vreme kada čitav svet strahuje zbog sukoba, Kurti izvodi ovakve smišljene i planske akcije protiv Srba, kako bi dodatno destabilizovao situaciju na Kosovu i Metohiji, izazvao nove krize i tenzije