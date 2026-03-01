U RS 1. mart proglašen Danom žalosti, u Federaciji BiH se slavi Dan nezavisnosti BiH

U RS 1. mart proglašen Danom žalosti, u Federaciji BiH se slavi Dan nezavisnosti BiH

Ovu odluku donela je Vlada RS na inicijativu resornog ministarstva i Boračke organizacije RS (BORS), prenela je Radio-televizija RS (RTRS).

BORS je ranije saopštila da 1. mart nije nikakav praznik već datum početka tragičnog sukoba u BiH, jer je na taj dan 1992. godine na Baščaršiji ubijen srpski svat Nikola Gardović, kada je napadnuta svadbena povorka ispred stare pravoslavne crkve. Tada je ranjen i pravoslavni sveštenik Radenko Mirović. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas se obeležava Dan nezavisnosti BiH, dan kada su građani, uglavnom bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, pre 34 godine gotovo
