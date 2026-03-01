Srbija svojim građanima u napadnutim područjima na bliskom istoku savetuje pribranost

Rešetka pre 31 minuta
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je večeras da se državljanima Srbije koji se nalaze u Iran, Izrael, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Kuvajt i Bahrein savetuje da sačuvaju pribranost, posvete posebnu pažnju bezbednosti i dosledno prate preporuke lokalnih vlasti, kao i obaveštenja diplomatsko-konzularnih predstavništava Srbije.

U saopštenju se navodi da, imajući u vidu poremećaje i obustave vazdušnog saobraćaja u delu regiona, putnici treba da budu u kontinuiranom kontaktu sa svojim avio-kompanijama radi pravovremenog informisanja o eventualnim promenama letova i mogućnostima nastavka putovanja. Posebno se naglašava da se građanima Srbije preporučuje da se do daljeg uzdrže od svake vrste putovanja u Izrael. Onima koji se već nalaze u toj zemlji savetuje se da prioritetno vode računa o
