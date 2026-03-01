Dačić u stabilnom stanju, prognoze tek kad se skine sa respiratora

Dačić u stabilnom stanju, prognoze tek kad se skine sa respiratora

Stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačiće je stabilno, navode lekari koji brinu o njegovom zdravstvenom stanju.

Lekari kažu da je u ovom trenutku nezahvalno davati prognoze dok se Dačić nalazi na mehaničkoj ventilaciji. Prognoze o zdravstvenom stanju Ivice Dačića mogu se očekivati tek kada se skine sa respiratora, navode lekari. Stanje može da se menja iz čase u čas, prate se svi parametri i u skladu sa njima primenjuje se savremena terapija i radi dodatna dijagnostika. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić primljen je u Klinički centar Srbije u sredu zbog zdravstvenih
