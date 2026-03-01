Detaljni glasovi publike i žirija na festivalu „Pesma za Evroviziju 2025”

Festival „Pesma za Evroviziju 2026“ održan je od 24. do 28. februara 2026. godine. Pobednička pesma „Kraj mene“ koju je izvela grupa „Lavina" dobila je maksimalnih 12 poena i od žirija i od publike, i sa maksimalnih 24 poena osvojili prvo mesto.

Prema Pravilniku o glasanju na takmičenju Pesma za Evroviziju 2026, glasovi publike i žirija vrednuju se jednako, odnosno konačnu odluku o ishodu takmičenja donose gledaoci koji su glasali preko SMS-a i članovi stručnog žirija u odnosu 50 odsto prema 50 odsto. Sabiranjem poena proizašlih nakon glasanja stručnog žirija i publike, utvrđeno je konačno rangiranje takmičara, i u oba polufinala, i u finalnoj večeri festivala. Prvo polufinale Drugo polufinale Finale