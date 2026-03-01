Detaljni glasovi publike i žirija na festivalu „Pesma za Evroviziju 2025”

RTS pre 6 sati
Detaljni glasovi publike i žirija na festivalu „Pesma za Evroviziju 2025”

Festival „Pesma za Evroviziju 2026“ održan je od 24. do 28. februara 2026. godine. Pobednička pesma „Kraj mene“ koju je izvela grupa „Lavina" dobila je maksimalnih 12 poena i od žirija i od publike, i sa maksimalnih 24 poena osvojili prvo mesto.

Prema Pravilniku o glasanju na takmičenju Pesma za Evroviziju 2026, glasovi publike i žirija vrednuju se jednako, odnosno konačnu odluku o ishodu takmičenja donose gledaoci koji su glasali preko SMS-a i članovi stručnog žirija u odnosu 50 odsto prema 50 odsto. Sabiranjem poena proizašlih nakon glasanja stručnog žirija i publike, utvrđeno je konačno rangiranje takmičara, i u oba polufinala, i u finalnoj večeri festivala. Prvo polufinale Drugo polufinale Finale
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Zejna u šoku nakon finala PZE 2026, izletela iz RTS nakon što joj je izmakla pobeda: "Bila sam favorit jako dugo..."

Zejna u šoku nakon finala PZE 2026, izletela iz RTS nakon što joj je izmakla pobeda: "Bila sam favorit jako dugo..."

Blic pre 6 sati
Zejna se više neće takmičiti za Srbiju? Na nastup dala 10.000 € pa javno potkačila RTS, sumnja u broj glasova

Zejna se više neće takmičiti za Srbiju? Na nastup dala 10.000 € pa javno potkačila RTS, sumnja u broj glasova

Mondo pre 6 sati
Metal bend iz Niša sve oduševio: Evo ko su predstavnici Srbije na Evroviziji FOTO/VIDEO

Metal bend iz Niša sve oduševio: Evo ko su predstavnici Srbije na Evroviziji FOTO/VIDEO

B92 pre 6 sati
"Glasovi su čudni" Zejna u šoku, izletela sa RTS-a nakon što joj je izmakla pobeda - Srbija me favorizuje, a...

"Glasovi su čudni" Zejna u šoku, izletela sa RTS-a nakon što joj je izmakla pobeda - Srbija me favorizuje, a...

Telegraf pre 6 sati
Evo kako je glasao stručni žiri u finalu PZE: Najviše poena dali njima

Evo kako je glasao stručni žiri u finalu PZE: Najviše poena dali njima

Telegraf pre 6 sati
"Došao je kraj", brat Pelin se ovim rečima obratio svima posle poraza u finalu, priznao da li je bilo pošteno

"Došao je kraj", brat Pelin se ovim rečima obratio svima posle poraza u finalu, priznao da li je bilo pošteno

Telegraf pre 6 sati
Lavina kreće sa juga: Niški metal bend predstavlja Srbiju na Evroviziji u Beču

Lavina kreće sa juga: Niški metal bend predstavlja Srbiju na Evroviziji u Beču

Insajder pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

EvrovizijaEurosongEvrosongSMSPesma za Evroviziju

Zabava, najnovije vesti »

Metal iz Niša ide na Evroviziju: Lavina pobedila na „Pesmi za Evroviziju“

Metal iz Niša ide na Evroviziju: Lavina pobedila na „Pesmi za Evroviziju“

Glas juga pre 18 minuta
Dragan iz Srema pomagao ocu da oprasi krmaču, a kada se pojavilo šesto prase, noge su im se odsekle od straha - ovako nešto…

Dragan iz Srema pomagao ocu da oprasi krmaču, a kada se pojavilo šesto prase, noge su im se odsekle od straha - ovako nešto viđeno je samo jednom u svetu

Blic pre 9 minuta
Brat Novaka Đokovića hitno evakuisan iz Dubaija, a šuškalo se da su za stan u Emiratima dali 2 miliona evra, Đorđe priznao…

Brat Novaka Đokovića hitno evakuisan iz Dubaija, a šuškalo se da su za stan u Emiratima dali 2 miliona evra, Đorđe priznao: "Srbija je naš dom, uvek ćemo se vraćati"

Blic pre 9 minuta
Dala 10.000 evra za nastup, a samo oni dali 12 poena Zejni: Ovako je glasao stručni žiri u finalu Pesme za Evroviziju

Dala 10.000 evra za nastup, a samo oni dali 12 poena Zejni: Ovako je glasao stručni žiri u finalu Pesme za Evroviziju

Mondo pre 28 minuta
"Svaka čast gospođetini Sandri Perović" Gore mreže nakon finala PZE 2026: Evo kakve su reakcije na predstavnike Srbije na…

"Svaka čast gospođetini Sandri Perović" Gore mreže nakon finala PZE 2026: Evo kakve su reakcije na predstavnike Srbije na Evroviziji

Kurir pre 23 minuta