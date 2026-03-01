Kostov nastavio golgeterski niz u Kragujevcu, Enem potvrdio trijumf

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su kao gosti Radnički Kragujevac rezultatom 2:0 na stadionu "Čika Dača" i upisali novu pobedu u domaćem prvenstvu.

Zvezda je upisala 19. trijumf u Superligi i trenutno je prva sa 60 bodova, Radnički je na 10. mestu i ovo im je bio treći uzastopni meč bez pobede. Crveno-beli su do prednosti stigli već u trećem minutu susreta. Posle prodora Avdića po levoj strani i pokušaja Kataija, čiji je udarac odbranio Lijeskić, na odbijenu loptu je natrčao Vasilije Kostov i poslao je u mrežu za 1:0. Rano vođstvo dalo je ton utakmici koja je od starta igrana u visokom ritmu. Kostov je u 14.