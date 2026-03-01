Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai, za Dohu se čeka novo vreme

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
BEOGRAD - Današnji letovi iz Beograda za Dubai su otkazani, a za let za Dohu se čeka novo vreme poletanja, navedeno je na sajtu Aerodroma "Nikola Tesla Beograd".

Prema podacima sa sajta, letovi za Dubai FZ1518 i FZ1746, koji su bili planirani za 08.35 i 13.15 časova, otkazani su bez navođenja novog termina poletanja. Kako je navedeno, za let za Dohu QR232, koji je bio predviđen za 11.15 časova, čeka se novo vreme poletanja. Za danas su otkazani i dolasci dva leta iz Dubaija kompanije FlyDubai, planirani za 7.35 i 12.15 časova, kao i dolazak leta avio-kompanije Katar ervejz iz Dohe, koji je bio zakazan za 10.55 sati. Sa
