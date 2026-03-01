Srbima uhapšenim u Suvom Grlu kod Srbice određen pritvor od 48 sati

SUVO GRLO - Za petoro Srba koji su jutros uhapšeni u selu Suvo Grlo kod Srbice pod sumnjom da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na KiM određen je pritvor od 48 sati, saopštila je tzv. kosovska policija.

Prema navodima tzv. kosovske policije, oni su osumnjičeni za ubistvo šest albanskih civila u tom selu, u periodu maj-jun 1998. godine. Vučić: Priština se u svemu ugleda na Zagreb, i danas nam hapse ljude Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se Priština u svemu ugleda na Zagreb i da za to imaju prećutnu podršku zapadnog sveta. Vučić je na TV Una, na pitanje da li Priština koristi model hrvatskih tajnih optužnica, rekao da se oni u svemu ugledaju na