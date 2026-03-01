Tokom protesta poljoprivrednika kod Loznice, 12 privedenih biće pušteni da se brane sa slobode

Serbian News Media pre 1 sat
Tokom protesta poljoprivrednika kod Loznice, 12 privedenih biće pušteni da se brane sa slobode

Tokom današnjeg protesta poljoprivrednika i građana i pokušaja blokade graničnog prelaza Trbušnica kod Loznice, privedeno je 12 osoba, ali će biti pušteni da se brane sa slobode u redovnom postupku.

Kako javlja reporter Nove, a prenosi N1, uhapšeni se terete za nepostupanje po naređenju službenih lica. Jedan od privedenih poljoprivrednika rekao je za taj portal je da je mirno stajao ispred policijskog kordona kada je uhapšen. „Oni su ljudi došli lepo, uhvatili, odneli i to je to. Da sam im se suprotstavljao, nisam. Možda ono što sam govorio ne prija njihovom uhu, ali šta ću“, rekao je poljoprivrednik po puštanju iz pritvora. Ocenio je da je takakv odgovor
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Vladimir Terzić: Pet osoba uhapšeno na blokadi poljoprivrednika kod Badanovaca

Vladimir Terzić: Pet osoba uhapšeno na blokadi poljoprivrednika kod Badanovaca

Insajder pre 1 sat
Hapšenja poljoprivrednika u Srbiji nakon pokušaja blokade graničnih prelaza

Hapšenja poljoprivrednika u Srbiji nakon pokušaja blokade graničnih prelaza

Slobodna Evropa pre 50 minuta
Uhapšeno više poljoprivrednika na blokadi prilaza graničnom prelazu Badovinci

Uhapšeno više poljoprivrednika na blokadi prilaza graničnom prelazu Badovinci

Moj Novi Sad pre 1 sat
MUP: Zlatko Kokanović probio zaštitnu ogradu

MUP: Zlatko Kokanović probio zaštitnu ogradu

Vreme pre 1 sat
MUP tvrdi da je Kokanović pritvoren jer je traktorom lakše povredio dva policajca kod Loznice

MUP tvrdi da je Kokanović pritvoren jer je traktorom lakše povredio dva policajca kod Loznice

Insajder pre 2 sata
Pušteno 12 privedenih tokom današnjeg protesta poljoprivrednika kod Loznice: Braniće se sa slobode

Pušteno 12 privedenih tokom današnjeg protesta poljoprivrednika kod Loznice: Braniće se sa slobode

Nova pre 3 sata
Policija privela više poljoprivrednika nakon što su blokirali prilaze graničnom prelazu Badovinci

Policija privela više poljoprivrednika nakon što su blokirali prilaze graničnom prelazu Badovinci

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Loznicasrbija

Politika, najnovije vesti »

Može li Kurti da se „samoopredeli“ za drugačiji stav o ZSO?

Može li Kurti da se „samoopredeli“ za drugačiji stav o ZSO?

Danas pre 15 minuta
"Stanje je i dalje ozbiljno, ali..." Oglasio se tim lekara Ivice Dačića: Ovo su najnovije informacije o njegovom stanju

"Stanje je i dalje ozbiljno, ali..." Oglasio se tim lekara Ivice Dačića: Ovo su najnovije informacije o njegovom stanju

Blic pre 35 minuta
Klinički centar: Dačićevo stanje i dalje ozbiljno, ali ima razloga za optimizam

Klinički centar: Dačićevo stanje i dalje ozbiljno, ali ima razloga za optimizam

N1 Info pre 15 minuta
KCS: Stanje Dačića i dalje ozbiljno, ali imamo razloga za optimizam

KCS: Stanje Dačića i dalje ozbiljno, ali imamo razloga za optimizam

RTV pre 10 minuta
"Stanje je i dalje ozbiljno": Oglasili se lekari sa Kliničkog centra, evo u kakvom je stanju Ivica Dačić

"Stanje je i dalje ozbiljno": Oglasili se lekari sa Kliničkog centra, evo u kakvom je stanju Ivica Dačić

Mondo pre 24 minuta