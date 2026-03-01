Nije samo Šaras: Fener saopštio – četvorica „zaglavila“ u UAE

Košarkaški klub Fenerbahče saopštio je da se uz trenera Šarunasa Jasikevičijusa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nalaze i centar Armando Bejkot, kao i fizioterapeut i sportski direktor kluba.

Četiri člana tima zaglavljena u Dubaiju i Abu Dabiju zbog zatvaranja aerodroma nakon eksplozija u regionu, što je odložilo njihov povratak u Istanbul. Aktuelna situacija na Bliskom istoku, koji je zahvaćen u oružanom sukobu, izazvala je velike poremećaje u vazdušnom saobraćaju, a posledice osećaju i evroligaški klubovi. Među klubovima pogođenim dešavanjima nalaze se i Partizan, kao i izraelski predstavnici Hapoel i Makabi iz Tel Aviva – čiji igrači su „zarobljeni“