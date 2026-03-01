Briga manje za Partizan: Karlik Džons stigao na aerodrom Nikola Tesla

Nekolicina košarkaša Partizana "zarobljena" su u Dubaiju, pošto su usled ratnih dejstava na Bliskom Istok otkazani letovi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pa crno-beli čekaju da Dvejn Vašington, Dilan Osetkovski i Šejk Milton uspeju da se "evakuišu" uz pomoć KK Dubaija.

Dok se to čeka, na aerodromu Nikola Tesla je reporter Telegrafa zabeležio dolazak Karlika Džonsa u Beograd. Reprezentativac Južnog Sudana je očigledno takođe iskoristio slobodno vreme zbog reprezentativne pauze da otputuje van Srbije, a očigledno je izabrao destinaciju koja nije zahvaćena ratnim dejstvima između Irana i Izraela, u koje je umešana i Amerika. Karlik Džons je bio dobro raspoložen i nasmejan na aerodromu, a videćemo da li će uskoro i da se igra meč
