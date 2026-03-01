Danas je veoma značajan datum, evo šta je počelo: Neverovatna pojava nad Evropom zahvatila i Srbiju

Danas je PRVI DAN klimatološkog proleća. Ono na severnoj Zemljinoj polulopti počinje 1. marta, dok će 1. juna početi klimatološko leto. Astronomsko proleće stiže nam za 20 dana. Već sam kraj februara doneo je većem delu Srbije prolećno otopljenje. Temperature danju prelaze i 15 stepeni, ali su noći i jutra hladni, u većini predela uz mraz. Ovakvo vreme posledica je snažnog anticklona i visokog vazdušnog pritiska, koji uslovljavaju stabilno, suvo i vedro vreme, uz