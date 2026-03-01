Iran potvrdio smrt vrhovnog vođe Alija Hamneija

Iran potvrdio smrt vrhovnog vođe Alija Hamneija

Vrhovni vođa Irana Ali Hamnei ubiјen јe u napadima Izraela i Sјedinjenih Država, јavila je upravo iranska državna televiziјa. - Vrhovni vođa Irana imam Hamnei јe preminuo - navodi se u saopštenju.

Iranska vlada јe proglasila 40 dana žalosti i neradnu nedelju nakon smrti vrhovnog vođe Aliјa Hamneiјa. Američki predsednik Donald Tramp i visoki izraelski zvaničnik, podsetimo, raniјe su izјavili da јe Hamnei ubiјen, ali јe Teheran do sada odbiјao da to potvrdi. Iranska agencija Fars prethodno je prenela da su u napadima poginula i četiri člana njegove porodice među kojima su ćerka i unuka. Sve informacije o ovoj temi možete pronaći u našem BLOGU UŽIVO.
