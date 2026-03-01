Vučić: Avioni Er Srbije spremni, ali nemoguće ih slati jer je vazdušni prostor zatvoren

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Vučić: Avioni Er Srbije spremni, ali nemoguće ih slati jer je vazdušni prostor zatvoren

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su avioni Er Srbije spremni za odlazak po građane Srbije u zemlje koje su pogođene sukobima na Bliskom istoku, ali da je nemoguće da se šalju avioni kada je vazdušni prostor zatvoren.

Vučić je za TV Prva rekao da se to odnosi na Ujedinjene Arapske Emirate, Manamu, Dohu, Kuvajt, Katar i sve druge zalivske zemlje, ali je ukazao da je najviše naših građana u Abu Dabiju i Dubaiju. - Što se tiče građana Srbije u Emiratima, mi zajedno sa mnogim evropskim zemljama pratimo stanje i sada da kažem kako stvari realno stoje. Zatvoren je vazdušni prostor i nemoguće je kada je zatvoren vazdušni prostor da vi šaljete svoje avione - istakao je Vučić. Dodao je
