Zima se ne predaje u ova 2 grada Srbije! Temperature tek oko 0 stepeni: Evo gde se istovremeno očekuje i do 20

Kraj februara doneo je većem delu Srbije prolećno otopljenje.

Temperatue danju prelaze i 15 stepeni, ali su noći i jutra hladni, u većini predela uz mraz. Ovakvo vreme posledica je snažnog anticklona i visokog vazdušnog pritiska, koji uslovljavaju stabilno, suvo i vedro vreme, uz priliv tople vazdušne mase sa jugozapada. Danas i narednih dana još toplije, a temperature će biti i do 20 stepeni. Već juče, temperature na zapadu našeg regiona dostigle su 22°C koliko je mereno u severozapadnim delovima Bosne i Hercegovine.