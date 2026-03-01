Zima se ne predaje u ova 2 grada Srbije! Temperature tek oko 0 stepeni: Evo gde se istovremeno očekuje i do 20

Telegraf pre 32 minuta  |  Telegraf.rs
Zima se ne predaje u ova 2 grada Srbije! Temperature tek oko 0 stepeni: Evo gde se istovremeno očekuje i do 20

Kraj februara doneo je većem delu Srbije prolećno otopljenje.

Temperatue danju prelaze i 15 stepeni, ali su noći i jutra hladni, u većini predela uz mraz. Ovakvo vreme posledica je snažnog anticklona i visokog vazdušnog pritiska, koji uslovljavaju stabilno, suvo i vedro vreme, uz priliv tople vazdušne mase sa jugozapada. Danas i narednih dana još toplije, a temperature će biti i do 20 stepeni. Već juče, temperature na zapadu našeg regiona dostigle su 22°C koliko je mereno u severozapadnim delovima Bosne i Hercegovine.
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Prolećna dnevna temperatura u februaru

Prolećna dnevna temperatura u februaru

Jugmedia pre 3 minuta
"Baba Marta" donosi sneg tačno ovog datuma? Ovo je najnovija prognoza RHMZ i Ivana Ristića: Čeka nas zahlađenje

"Baba Marta" donosi sneg tačno ovog datuma? Ovo je najnovija prognoza RHMZ i Ivana Ristića: Čeka nas zahlađenje

Blic pre 48 minuta
Sunčano i toplo, do 19 stepeni

Sunčano i toplo, do 19 stepeni

Danas pre 43 minuta
Danas sunčano, od ponedeljka toplije vreme

Danas sunčano, od ponedeljka toplije vreme

Glas Zaječara pre 1 sat
Temperature do 20 stepeni, meterolozi najavljuju brzi preokret, ali ovo je dokaz da je zimi kraj (video)

Temperature do 20 stepeni, meterolozi najavljuju brzi preokret, ali ovo je dokaz da je zimi kraj (video)

Pravda pre 1 sat
Još jedan prolećni dan pred nama, sunčano i sledeće nedelje

Još jedan prolećni dan pred nama, sunčano i sledeće nedelje

N1 Info pre 2 sata
Vreme danas: Pretežno sunčano i toplo, do 19 stepeni

Vreme danas: Pretežno sunčano i toplo, do 19 stepeni

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaSnegVremenska prognozasrbijavremeproleceZimaweather

Vojvodina, najnovije vesti »

Savez udruženja poljoprivrednika Banata privremeno se povlači sa protesta

Savez udruženja poljoprivrednika Banata privremeno se povlači sa protesta

N1 Info pre 22 minuta
Prolećna dnevna temperatura u februaru

Prolećna dnevna temperatura u februaru

Jugmedia pre 3 minuta
"Baba Marta" donosi sneg tačno ovog datuma? Ovo je najnovija prognoza RHMZ i Ivana Ristića: Čeka nas zahlađenje

"Baba Marta" donosi sneg tačno ovog datuma? Ovo je najnovija prognoza RHMZ i Ivana Ristića: Čeka nas zahlađenje

Blic pre 48 minuta
U svetu ličnih interesa, Jovana (24) izabrala nesebičnost da volontira, počela sa 15, a sada oblikuje rad Udruženja građana…

U svetu ličnih interesa, Jovana (24) izabrala nesebičnost da volontira, počela sa 15, a sada oblikuje rad Udruženja građana

Dnevnik pre 33 minuta
Sunčano i toplo, do 19 stepeni

Sunčano i toplo, do 19 stepeni

Danas pre 43 minuta