Otkazano preko 1.000 letova: Zbog napada na Iran, avioni vraćeni u Evropu

NAPAD Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, kao i iranski uzvratni udari na Izrael i američke mete u regionu, doveli su do poremećaja komercijalnih letova širom Bliskog istoka, što je uticalo na nenajavljeno otkazivanje više od 1.000 letova samo na aerodromima u Abu Dabiju i Dubaiju, prenosi AP.

Foto: Printskrin Prema podacima internet stranice za praćenje letova FlightRadar24, Izrael, Katar, Sirija, Iran, Irak, Kuvajt i Bahrein zatvorili su danas svoj vazdušni prostor, zatvoren je i međunarodni aerodrom Muskat u Omanu, a svi letovi iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata su ograničeni, piše Tanjug. Velike avio-kompanije sa sedištem na Bliskom istoku sa svetskim mrežama otkazale su stotine letova, dok su mnogi drugi putnici neočekivano preusmereni na aerodrome