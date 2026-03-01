Otkazano preko 1.000 letova: Zbog napada na Iran, avioni vraćeni u Evropu

Večernje novosti pre 2 sata
Otkazano preko 1.000 letova: Zbog napada na Iran, avioni vraćeni u Evropu

NAPAD Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, kao i iranski uzvratni udari na Izrael i američke mete u regionu, doveli su do poremećaja komercijalnih letova širom Bliskog istoka, što je uticalo na nenajavljeno otkazivanje više od 1.000 letova samo na aerodromima u Abu Dabiju i Dubaiju, prenosi AP.

Foto: Printskrin Prema podacima internet stranice za praćenje letova FlightRadar24, Izrael, Katar, Sirija, Iran, Irak, Kuvajt i Bahrein zatvorili su danas svoj vazdušni prostor, zatvoren je i međunarodni aerodrom Muskat u Omanu, a svi letovi iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata su ograničeni, piše Tanjug. Velike avio-kompanije sa sedištem na Bliskom istoku sa svetskim mrežama otkazale su stotine letova, dok su mnogi drugi putnici neočekivano preusmereni na aerodrome
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

MSP Srbije uputilo preporuke građanima povodom rata na Bliskom istoku

MSP Srbije uputilo preporuke građanima povodom rata na Bliskom istoku

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Oglasio se šako Polumenta: Sa ženom u šestom mesecu i decom zarobljenj na Maldivima zbog sukoba na Bliskom istoku, traže…

Oglasio se šako Polumenta: Sa ženom u šestom mesecu i decom zarobljenj na Maldivima zbog sukoba na Bliskom istoku, traže alternativu da se vrate u Srbiju

Kurir pre 1 sat
Polumenta sa trudnom suprugom i decom zarobljen na ostrvu zbog napada na Bliskom istoku: "Nadam se da ćemo…"

Polumenta sa trudnom suprugom i decom zarobljen na ostrvu zbog napada na Bliskom istoku: "Nadam se da ćemo…"

Telegraf pre 1 sat
Otkazani letovi za Dubai iz Beograda, Doha pod znakom pitanja: Kriza na Bliskom istoku poremetila avio - saobraćaj

Otkazani letovi za Dubai iz Beograda, Doha pod znakom pitanja: Kriza na Bliskom istoku poremetila avio - saobraćaj

Kurir pre 2 sata
Otkazani svi letovi za Dubai i Dohu iz Beograda: Evo kakva je situacija na aerodromima u Zalivu

Otkazani svi letovi za Dubai i Dohu iz Beograda: Evo kakva je situacija na aerodromima u Zalivu

Nedeljnik pre 2 sata
Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai, za let za Dohu se čeka novo vreme

Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai, za let za Dohu se čeka novo vreme

Vesti online pre 3 sata
Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai, za Dohu se čeka novo vreme

Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai, za Dohu se čeka novo vreme

Radio 021 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIrakIzraelBliski IstokInternetTanjugSirijaAerodromKatarKuvajtBahreinNajnovije vestiletoviotkazani letoviavioni

Ekonomija, najnovije vesti »

Penzionisanje uskoro sa 70 godina! Važne promene u Nemačkoj: Ove generacije bi mogle prve da budu pogođene

Penzionisanje uskoro sa 70 godina! Važne promene u Nemačkoj: Ove generacije bi mogle prve da budu pogođene

Blic pre 15 minuta
Srbi kraljevi trgovine, Slovenci "vladaju" drumovima: Koji poslovi su najzastupljeniji u državama bivše Jugoslavije

Srbi kraljevi trgovine, Slovenci "vladaju" drumovima: Koji poslovi su najzastupljeniji u državama bivše Jugoslavije

Kurir pre 5 minuta
FOTO, VIDEO Bili veoma bliski: Tapir i kapibara uspavani istog dana

FOTO, VIDEO Bili veoma bliski: Tapir i kapibara uspavani istog dana

Radio 021 pre 10 minuta
Koliko košta hektar zemlje u Srbiji?

Koliko košta hektar zemlje u Srbiji?

Kamatica pre 34 minuta
GSP Beograd raspisao nabavku za 50 solo autobusa - Da li će ovaj pokušaj konačno biti uspešan ili je i on osuđen na fijasko…

GSP Beograd raspisao nabavku za 50 solo autobusa - Da li će ovaj pokušaj konačno biti uspešan ili je i on osuđen na fijasko

Ekapija pre 54 minuta