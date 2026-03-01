Skup solidarnosti u Bujanovcu na kraju Pčinjskog marša: Sloboda je sve bliža

Pčinjski marš završio se u subotu uveče skupom u Bujanovcu, gde su se građani okupili na Trgu Karađorđa Petrovića, kako bi dočekali studente i građana koji su pešačili iz Vranja, povodom obeležavanja godišnjice od pešačenja studenata sa juga Srbije ka Nišu, na veliki protest koji je u tom gradu održan 1. marta prošle godine.

Protestu su prisustvovali i obezbeđivali ga ratni veterani. Učesnici marša dočekani su u centru Bujanovca i, po običaju, posluženi solju i pogačom. Glumac Dragan Gagi Jovanović, koji je pešačio iz Vranja, rekao je po dolasku u Bujanovac da je to bila "jedna lagana šetnja". "Vidite kako smo obučeni, kao za šetnju po gradu. Bilo je lepo, prijatno, sunčano. Imali smo podršku gore sa neba, a sad smo shvatili da imamo i ovde poršku“, rekao je Jovanović. Kazao je da ih