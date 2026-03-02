Viši troškovi: EU pooštrava pravila za kupovinu automobila

Ko danas razmišlja o kupovini novog vozila, mora pažljivo da prati promene.

Norma Euro 7 u budućnosti će imati značajan uticaj na tržišnu vrednost polovnih vozila. Kupovina automobila koji zadovoljava Euro 7 standard dugoročno pruža sigurnost od mogućih zabrana vožnje i regulatornih ograničenja. Zvanična homologacija novih modela započinje krajem 2026. godine, a proizvođači već prilagođavaju svoje modele tehničkim zahtevima. Očekuje se da bi stroža pravila mogla dovesti do viših cena vozila ili smanjenja ponude na tržištu, prenosi