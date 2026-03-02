Viši troškovi: EU pooštrava pravila za kupovinu automobila

Auto blog pre 16 minuta  |  Poslovni.hr
Viši troškovi: EU pooštrava pravila za kupovinu automobila

Ko danas razmišlja o kupovini novog vozila, mora pažljivo da prati promene.

Norma Euro 7 u budućnosti će imati značajan uticaj na tržišnu vrednost polovnih vozila. Kupovina automobila koji zadovoljava Euro 7 standard dugoročno pruža sigurnost od mogućih zabrana vožnje i regulatornih ograničenja. Zvanična homologacija novih modela započinje krajem 2026. godine, a proizvođači već prilagođavaju svoje modele tehničkim zahtevima. Očekuje se da bi stroža pravila mogla dovesti do viših cena vozila ili smanjenja ponude na tržištu, prenosi
Otvori na auto.blog.rs

Eu »

Evopska unija o ratu u Iranu - Kaja Kalas: Iranski napadi na Bliskom istoku nemaju opravdanja; Fon der lajen poziva na promenu…

Evopska unija o ratu u Iranu - Kaja Kalas: Iranski napadi na Bliskom istoku nemaju opravdanja; Fon der lajen poziva na promenu iranskog režima

Dnevnik pre 3 sata
Kalas: Iranski napadi na zemlje Bliskog istoka nemaju opravdanja

Kalas: Iranski napadi na zemlje Bliskog istoka nemaju opravdanja

Politika pre 3 sata
Predsednica Evropske komisije pozvala na demokratsku tranziciju vlasti u Iranu Novo

Predsednica Evropske komisije pozvala na demokratsku tranziciju vlasti u Iranu Novo

REUC pre 3 sata
Fon der Lajenova izrazila solidarnost nakon iranskih napada

Fon der Lajenova izrazila solidarnost nakon iranskih napada

Politika pre 8 sati
MMF očekuje ubrzanje rasta Zapadnog Balkana: EU integracije, produktivnost i neizvesnost kao ključni izazovi regiona

MMF očekuje ubrzanje rasta Zapadnog Balkana: EU integracije, produktivnost i neizvesnost kao ključni izazovi regiona

Biznis.rs pre 7 sati
Modrić asistirao – Strahinja Pavlović pogodio u nadoknadi vremena /video/

Modrić asistirao – Strahinja Pavlović pogodio u nadoknadi vremena /video/

Sputnik pre 9 sati
Pogođen tanker: IRGC upozorila brodove da ne mogu kroz Ormuski moreuz

Pogođen tanker: IRGC upozorila brodove da ne mogu kroz Ormuski moreuz

B92 pre 9 sati
Eu »

Ključne reči

EU

Automobili, najnovije vesti »

Viši troškovi: EU pooštrava pravila za kupovinu automobila

Viši troškovi: EU pooštrava pravila za kupovinu automobila

Auto blog pre 16 minuta
Škoda slavi 30 godina Octavije novom bojom

Škoda slavi 30 godina Octavije novom bojom

Auto blog pre 1 sat
Šef BMW-a proglašen Svetskom osobom godine u autoindustriji

Šef BMW-a proglašen Svetskom osobom godine u autoindustriji

Auto blog pre 3 sata
BMW uvodi humanoidne robote: Sklapaju automobile i rade bez pauze VIDEO

BMW uvodi humanoidne robote: Sklapaju automobile i rade bez pauze VIDEO

B92 pre 4 sati
Novi Nissan Sylphy

Novi Nissan Sylphy

Auto blog pre 4 sati