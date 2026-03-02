Iranci napali? Eksplozija u britanskoj bazi na Kipru

Eksplozija je tokom noći pogodila britansku vazduhoplovnu bazu Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) na Kipru, a snažna detonacija odjeknula je oko ponoći po lokalnom vremenu u bazi Akrotiri u Limasolu, piše Dejli mejl.

Prema dostupnim informacijama, prethodno je proglašena "bezbednosna pretnja", nakon čega se čula jaka eksplozija. Za sada nema zvaničnih podataka o eventualnim žrtvama niti o razmerama štete. Još uvek nije poznato da li je incident povezan sa aktuelnim dešavanjima u Iranu, ali se dogodio ubrzo nakon što je britanski premijer Kir Starmer dao Sjedinjenim Američkim Državama dozvolu da sa britanskih baza pokreću "odbrambene" udare na iranske raketne ciljeve. Osoblje