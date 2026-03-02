Katar obustavio proizvodnju LNG nakon iranskog napada

Katar je danas obustavio kompletnu proizvodnju tečnog prirodnog gasa (LNG) nakon iranskih napada dronovima na ključna postrojenja u Ras Lafanu i Mesaidu.

Time je sa tržišta uklonjeno oko 20 odsto svetske ponude LNG, a tržišta su na ovu vest reagovala novim rastom cena gasa. Državna kompanija Katar enerdži (QatarEnergy) saopštila je da je zbog vojnih napada na objekte u industrijskim zonama obustavila proizvodnju LNG i povezanih proizvoda, a za sada nije poznato kada će on biti obnovljen. Prema podacima katarskog Ministarstva odbrane, iranski dronovi ciljali su postrojenje u Ras Lafanu, koje predstavlja okosnicu LNG