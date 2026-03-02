Novi iranski napadi širom Bliskog istoka, Kuvajt greškom oborio tri američka aviona

BBC News pre 41 minuta

Američke i izraelske snage nastavile su sukob sa Iranom, a bliskoistočni požar proširio se i na Liban.

Izrael je u ponedeljak bombardovao Liban pošto je Hezbolah lansirao projektile, Kuvajt je greškom oborio tri američka aviona, a Iran je nastavio da gađa zemlje regiona.

Glavna američka komanda objavila je u ponedeljak da su tri aviona F-15, koja su učestvovala u operaciji protiv Irana, oborena iznad Kuvajta u prijateljskoj vatri i da je istraga u toku.

Članovi posada srušenih američkih aviona su preživeli i prebačeni su u bolnice, saopštilo je Ministarstvo odbrane Kuvajta.

Eksplozije, kao posledice iranskih napada, čule su se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu, Saudijskoj Arabiji, Kataru i aerodromu Erbil u Iraku, a crni dim je viđen u oblasti Kuvajt sitija, gde se nalazi američka ambasada.

Ministarstvo energetike Saudijske Arabije saopštilo je da su delovi pogođenih dronova pogodili rafineriju Ras Tanura, ali da je požar stavljen pod kontrolu.

Na Kipru je iranski dron pogodio britansku vojnu bazu, ali nije bilo žrtava.

Najnoviji sukob doveo je i do skoka cene nafte na azijskom trzištu u ponedeljak ujutru, a avio-saobraćaj u regionu je i dalje obustavljen.

Iran je pokrenuo napade kao odmazdu za američku i izraelsku kampanju u kojoj je ubijen njihov vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei.

Liban je uvučen u rat na Bliskom istoku pošto je militantni pokret Hezbolah ispalio rakete na Izrael u znak podrške Iranu i osvete za ubistvo Hamneija.

Eksplozije su potresle Bejrut, dok su stanovnici južnog Libana bežali pošto je izraelska vojska objavila napad na taj deo zemlje.

U Bejrutu i južnom gradu Sidonu, automobili puni porodica su formirali kolone i zakrčili puteve.

Libanske vlasti saopštile da je u izraelskim napadima ubijen najmanje 31 čovek.

Izraelska vojska je obećala da će intenzivirati napade na zemlju i naterati Hezbolah da plati „visoku cenu“. IDF je objavio u ponedeljak da je u napadima ubio šefa obaveštajne službe Hezbolaha Huseina Makleda.

Hezbolah još nije potvrdio ovu vest.

Vlada u Bejrutu zabranila je oružane aktivnosti Hezbolaha širom zemlje.

Predsednik Džozef Aun i premijer Navaf Salam su akciju nazvali kršenjem libanskog suvereniteta, upozoravajući da ona rizikuje uvlačenje zemlje u širi rat i pružanje Izraelu opravdanja za odmazdu.

Pogledajte video pada američkog aviona u Kuvajtu

Džon Denison, BBC dopisnik

Sada postoji novi front u ratu koji se širi Bliskim istokom.

Hezbolah, libanska šiitska milicija koju Iran podržava milijardama dolara, ispalio je rakete na izraelski grad Haifu.

Izrael je odgovorio velikim vazdušnim napadom.

Meta je bilo uporište Hezbolaha u južnim predgrađima Bejruta, kao i područja blizu gradskog aerodroma.

Na jugu zemlje, Izrael je pozvao stanovnike više od 50 libanskih sela da se evakuišu, a i tamo su izvedeni napadi.

Hezbolah više nije sila kakva je bio nakon što ga je Izrael porazio u ratu pre 18 meseci.

Ali sa jakim ideološkim, verskim i finansijskim vezama sa Iranom, bilo je gotovo neizbežno da grupa bude uvučena u sukob u koji je sada umešana skoro svaka zemlja na Bliskom istoku.

Pogledajte video: Suze voditelja - Objavljena smrt ajatolaha Hamneija

Kako su napadi počeli

Reuters Spasilačke ekipe na mestu napada u Teheranu

Vašington je u prethodom periodu pojačavao pritisak na Teheran kako bi pristao na novi sporazum o svom nuklearnom programu.

Tramp je 27. februara izjavio da je „nezadovoljan" pregovaračkom pozicijom Irana tokom nuklearnih razgovora.

Izrael Kac, izraelski ministar odbrane, nazvao je ove napade „preventivnim" kako bi se otklonila iranska pretnja.

Izraelske vojne snage (IDF) angažovale su više od 200 borbenih aviona koji su gađali više od 500 meta.

Agencija Asošiejted pres javila da su izraelske rakete eksplodirale rano ujutru 27. februara u Teheranu u blizini kancelarije iranskog verskog vođe ajatolaha Hamneija.

Stanovnici Teherana svedočili su napadu tvrdeći da su čuli snažne eksplozije u centru grada i da su zatim videli dim.

Državni mediji u Iranu izvestili su da je napadnuto pet gradova prvog dana.

Vazdušni prostor iznad Irana je zatvoren od početka napada.

Pogledajte video: Iran: Zajednički napad Izraela i SAD, uzavreo Bliski istok

Iranski odgovor

Iranski Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost je obećao „žestok odgovor" posle zajedničkih udara Izraela i Sjedinjenih Država, podsetivši da se napadi ponovo dešavaju u toku pregovora s Vašingtonom.

Dodali su da je „neprijatelj pogrešno pretpostavio da će iranski narod popustiti njihovim sitničavim zahtevima, ako preuzmu kukavičke poteze".

Savet je zamolio građane da ostanu „pribrani" i napuste velike gradove kako bi bili sigurniji.

U njihovom saopštenju stoji da su vlasti „pripremile sve što je stanovništvu potrebno unapred i da ne treba brinuti o snabdevanju najosnovnijim namirnicama".

Savetovano je građanima da izbegavaju gužve i tržne centre.

Škole i univerziteti će biti zatvoreni, banke će raditi, a kancelarije različitih vladinih službi radiće skraćeno.

Izraelska vojska je objavila da je napad Irana u toku.

Eksplozije su se čule u blizini grada Haifa, a trenutno nije poznato da li su u pitanju iranski udari ili presretnuti projektili koje su izraelske snage oborile.

Državna novinska agencija Bahreina objavila je da je „napadnut" komandni centar američke mornaričke pete flote, koji se nalazi u ovoj državi.

Ova objava je usledila posle sirena, koje su se oglasile, pozvavši stanovnike ove države da potraže sklonište.

Katarsko Ministarstvo odbrane objavilo je da su vojne snage „uspešno presrele projektile koji su bili upućeni ka teritoriji ove države", javljaju državni mediji posle eksplozija u prestonici Dohi.

U ovoj zemlji se nalazi najveća američka vojna baza - Al Udeid.

Ujedinjeni Arapski Emirati su osudili napad Irana na svoju teritoriju u kome je poginula jedna osoba, zbog ostataka projektila nastalih radom protiv-vazdušne odbrane.

Navodno je još nekoliko projektila presretnuto.

U Izraelu su zabranjeni svi skupovi, škole su zatvorene, a ljudi idu na posao, samo ako se bave profesijama koje su neophodne za funkcionisanje države.

Vazdušni prostor iznad Izraela je zatvoren za sve civilne letove, prenose mediji u ovoj zemlji.

Pogledajte video: Zašto su Amerika i Iran gorki neprijatelji

