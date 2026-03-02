RTS: Muškarac iz Gnjilana uhapšen zbog pretnji i uvreda na račun predsednika i drugih zvaničnika

Beta pre 16 minuta

Zbog sumnje da je na društvenim mrežama uputio pretnje policijskim službenicama iz Bujanovca, uz uvredljive komentare i na račun predsendika Republike, ministara i generala uhapšen je muškarac iz Gnjilana, prenela je danas Radio-televizija Srbije (RTS).

Osumnjičeni P.S. (58) se tereti za krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i danas će biti priveden na saslušanje u Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

On je uhapšen u akciji policije iz Vranja i Bujanovca jer je na društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram na svom profilu objavio više slika sa profila dve policijske službenice, dok se u jednoj od objava ispod fotografije na kojoj je jedna od policijskih službenica I.T. sa svojom maloletnom ćerkom nalazi preteći komentar, preneo je RTS.U objavi su upućene uvrede i ministrima u Vladi, kao i pojednim generalima.

(Beta, 02.03.2026)

Povezane vesti »

RTS: Muškarac iz Gnjilana uhapšen zbog pretnji i uvreda na račun predsednika i drugih zvaničnika

RTS: Muškarac iz Gnjilana uhapšen zbog pretnji i uvreda na račun predsednika i drugih zvaničnika

Serbian News Media pre 15 minuta
Uhapšen zbog pretnji policajkama iz Bujanovca

Uhapšen zbog pretnji policajkama iz Bujanovca

Bujanovačke pre 5 minuta
Pozivao na nasilno rušenje države: Muškarac iz Gnjilana na društvenim mrežama vređao predsednika Srbije i državni vrh

Pozivao na nasilno rušenje države: Muškarac iz Gnjilana na društvenim mrežama vređao predsednika Srbije i državni vrh

Mondo pre 5 minuta
RTS: Muškarac iz Gnjilana uhapšen zbog pretnji i uvreda na račun predsednika i drugih zvaničnika

RTS: Muškarac iz Gnjilana uhapšen zbog pretnji i uvreda na račun predsednika i drugih zvaničnika

N1 Info pre 40 minuta
Uhapšen muškarac zbog pretnji predsedniku, ministrima, policijskim službenicima

Uhapšen muškarac zbog pretnji predsedniku, ministrima, policijskim službenicima

RTV pre 1 sat
Muškarac iz Gnjilana uhapšen u Bujanovcu zbog pretnji i uvreda na račun predsednika i drugih zvaničnika

Muškarac iz Gnjilana uhapšen u Bujanovcu zbog pretnji i uvreda na račun predsednika i drugih zvaničnika

OK radio pre 25 minuta
Uhapšen muškarac zbog pretnji i uvreda policiji, predsedniku, ministrima i generalima

Uhapšen muškarac zbog pretnji i uvreda policiji, predsedniku, ministrima i generalima

Danas pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSBujanovac

Politika, najnovije vesti »

Đilas: Hitno procesuirati Jovanova zbog priznanja da su u SNS mnogi spremni da pucaju na sopstveni narod

Đilas: Hitno procesuirati Jovanova zbog priznanja da su u SNS mnogi spremni da pucaju na sopstveni narod

N1 Info pre 10 minuta
Lončar: Zdravstveno stanje Dačića bolje nego što je bilo

Lončar: Zdravstveno stanje Dačića bolje nego što je bilo

N1 Info pre 5 minuta
Macut: E-Bolovanje korak ka transformaciji zdravstva i podizanja nivoa usluga

Macut: E-Bolovanje korak ka transformaciji zdravstva i podizanja nivoa usluga

RTV pre 15 minuta
RTS: Muškarac iz Gnjilana uhapšen zbog pretnji i uvreda na račun predsednika i drugih zvaničnika

RTS: Muškarac iz Gnjilana uhapšen zbog pretnji i uvreda na račun predsednika i drugih zvaničnika

Beta pre 16 minuta
RTS: Muškarac iz Gnjilana uhapšen zbog pretnji i uvreda na račun predsednika i drugih zvaničnika

RTS: Muškarac iz Gnjilana uhapšen zbog pretnji i uvreda na račun predsednika i drugih zvaničnika

Serbian News Media pre 15 minuta