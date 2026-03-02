Trojica kandidata za članove VST podnela žalbu Ustavnom sudu oko prigovora na izbore

Beta pre 3 sata

Trojica kandidata za članove Visokog saveta tužilaštva (VST) iz reda javnih tužilaca, koji su osvojili najveći broj glasova na tužilačkim izborima, uložili su žalbe Ustavnom sudu.

Kako je prenela Radio-televizija Srbije (RTS), oni tvrde da VST nije u zakonskom roku doneo odluku o tri izjavljena prigovora na izborni proces, zbog čega je, kako smatraju, nastupila zakonska posledica da se prigovori smatraju usvojenim.

Javni tužioci Nikola Uskoković, Boris Pavlović i Predrag Milovanović u žalbama su, kako navode, predložili Ustavnom sudu da njihove žalbe usvoji i da donese odluku kojom utvrđuje da su "prigovori neblagovremeni" i da ih kao takve odbaci, ili da utvrdi "da su neosnovani" i da ih, kao takve, odbije.

Izborna komisija VST je utvrdila da je na listi kandidata za viša javna tužilaštva Uskoković osvojio 110 glasova, Boris Majlat 106, dok je na nivou osnovnih javnih tužilaštava Pavlović dobio 133 glasa.

Takođe, Milovanović je osvojio 136 glasova, Jovana Komnenović 121, a Nikola Stojanović 35.

Prigovore su izjavili javni tužioci Miodrag Surla, Dušica Jelić i Jelena Sučević.

VST, kako se navodi u žalbi, nije u zakonskom roku od 48 sati odlučio o njima, s obzirom na to da "nije imao dovoljnu većinu od osam glasova za donošenje odluka ni o odbijanju niti o usvajanju prigovora", usled čega je, kako se navodi, nastupila zakonska posledica da se prigovori smatraju usvojenim.

Ustavni sud, kako piše RTS, ima rok od 72 sata da odluči o žalbama od momenta njihovog podnošenja.

Izbori za VST ponovljeni su 25. februara na četiri biračka mesta - Kragujevac 2, Novi Sad 2, Niš 3 i Kragujevac 3.

Pored pet članova iz redova javnih tužilaca, VST čine i četiri istaknuta pravnika koje bira skupština Srbije, kao i dva člana po položaju - vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac i ministar pravde Nenad Vujić.

(Beta, 02.03.2026)