"Desilo se ono čega smo se plašili" Momir iz Bejruta: "Probudile su nas jake eksplozije, velike grupe ljudi kreću se ka severu"

Blic pre 26 minuta
"Desilo se ono čega smo se plašili" Momir iz Bejruta: "Probudile su nas jake eksplozije, velike grupe ljudi kreću se ka severu"…

Stanovnici Bejruta su probuđeni serijom eksplozija tokom noći, što je izazvalo veliku zabrinutost u gradu.

Mnogi ljudi napuštaju rizična područja i sele se u sigurnije delove Bejruta ili prema severu Libana. "Vlada velika zabrinutost u glavnom gradu Libana, jer su noćas, tri sata posle ponoći, stanovnike probudile eksplozije," rekao je urednik portala Oko na RTS-u Momir Turudić, koji se trenutno nalazi u severnom delu Bejruta. - Mnogi od njih kažu da nisu ni spavali posle toga, pratili su vesti o tome što se dešava - rekao je Turudić o situaciji u Bejrutu. On je je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Iran poručio: Nećemo pregovarati sa SAD

Iran poručio: Nećemo pregovarati sa SAD

Sputnik pre 16 minuta
Oglasili se Srbi iz Dubaija za Kurir! Evo da li će aerodrom proraditi! Iznad grada lete projektili, jako je loše stanje…

Oglasili se Srbi iz Dubaija za Kurir! Evo da li će aerodrom proraditi! Iznad grada lete projektili, jako je loše stanje: "Ogroman je strah u ljudima"

Kurir pre 16 minuta
BLOG U Kuvajtu navodno oboren američki lovac, napad na rafineriju u Saudijskoj Arabiji

BLOG U Kuvajtu navodno oboren američki lovac, napad na rafineriju u Saudijskoj Arabiji

Vreme pre 25 minuta
Turudić iz Bejruta: Desilo se ono što niko nije želeo - da Liban bude uvučen u rat

Turudić iz Bejruta: Desilo se ono što niko nije želeo - da Liban bude uvučen u rat

RTS pre 41 minuta
Uživo - Rat se širi, gori na sve strane: Američki avioni padaju kao domine, bombardovan Liban (video)

Uživo - Rat se širi, gori na sve strane: Američki avioni padaju kao domine, bombardovan Liban (video)

Mondo pre 41 minuta
Rusija kategorički osuđuje oružanu agresiju SAD i Izraela na Iran

Rusija kategorički osuđuje oružanu agresiju SAD i Izraela na Iran

Sputnik pre 1 sat
Žestok odgovor Izrael raketirao Liban, ima mnogo mrtvih (video)

Žestok odgovor Izrael raketirao Liban, ima mnogo mrtvih (video)

Pravda pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSLibanBejrut

Svet, najnovije vesti »

Kipar odložio sastanak ministara EU nakon napada dronom na bazu Velike Britanije u Akrotiriju

Kipar odložio sastanak ministara EU nakon napada dronom na bazu Velike Britanije u Akrotiriju

RTV pre 6 minuta
Iran poručio: Mi ćemo odlučiti kada i kako će se rat završiti

Iran poručio: Mi ćemo odlučiti kada i kako će se rat završiti

Sputnik pre 10 minuta
Kremlj u stalnom kontaktu sa Teheranom: Rusija izvlači zaključke iz pregovora Amerike i Irana

Kremlj u stalnom kontaktu sa Teheranom: Rusija izvlači zaključke iz pregovora Amerike i Irana

Sputnik pre 16 minuta
Iran poručio: Nećemo pregovarati sa SAD

Iran poručio: Nećemo pregovarati sa SAD

Sputnik pre 16 minuta
Iran gađao kabinet Netanijahua, sudbina premijera nepoznata

Iran gađao kabinet Netanijahua, sudbina premijera nepoznata

Sputnik pre 5 minuta