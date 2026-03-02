"Desilo se ono čega smo se plašili" Momir iz Bejruta: "Probudile su nas jake eksplozije, velike grupe ljudi kreću se ka severu"…

Stanovnici Bejruta su probuđeni serijom eksplozija tokom noći, što je izazvalo veliku zabrinutost u gradu.

Mnogi ljudi napuštaju rizična područja i sele se u sigurnije delove Bejruta ili prema severu Libana. "Vlada velika zabrinutost u glavnom gradu Libana, jer su noćas, tri sata posle ponoći, stanovnike probudile eksplozije," rekao je urednik portala Oko na RTS-u Momir Turudić, koji se trenutno nalazi u severnom delu Bejruta. - Mnogi od njih kažu da nisu ni spavali posle toga, pratili su vesti o tome što se dešava - rekao je Turudić o situaciji u Bejrutu. On je je