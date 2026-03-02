Hteo da se osveti za Iran, pa pucao po ljudima na ulici?! Užas u Teksasu: Nosio majicu "Alahovo vlasništvo", FBI istražuje da li je terorista

Policija sumnja na mogući teroristički motiv zbog pronađenih indicija kod osumnjičenog i u njegovom vozilu U napadu je povređeno još 14 ljudi, a napadača je policija neutralisala manje od minuta nakon početka pucnjave Napadač koji stoji iza krvoprolića u prepunom baru u Ostinu bio je bivši stanovnik Njujorka koji je nosio duksericu sa natpisom "Property of Allah" (Alahovo vlasništvo) i moguće je da je tražio osvetu zbog američkog napada na Iran, rekli su izvori iz