Hteo da se osveti za Iran, pa pucao po ljudima na ulici?! Užas u Teksasu: Nosio majicu "Alahovo vlasništvo", FBI istražuje da li je terorista

Blic pre 5 sati
Hteo da se osveti za Iran, pa pucao po ljudima na ulici?! Užas u Teksasu: Nosio majicu "Alahovo vlasništvo", FBI istražuje da…
Policija sumnja na mogući teroristički motiv zbog pronađenih indicija kod osumnjičenog i u njegovom vozilu U napadu je povređeno još 14 ljudi, a napadača je policija neutralisala manje od minuta nakon početka pucnjave Napadač koji stoji iza krvoprolića u prepunom baru u Ostinu bio je bivši stanovnik Njujorka koji je nosio duksericu sa natpisom "Property of Allah" (Alahovo vlasništvo) i moguće je da je tražio osvetu zbog američkog napada na Iran, rekli su izvori iz
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Napadač u Ostinu nosio majicu sa natpisom „Vlasništvo Alaha"

Napadač u Ostinu nosio majicu sa natpisom „Vlasništvo Alaha"

Politika pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranNjujorkFBI

Svet, najnovije vesti »

(Video) Operacija „EPSKI BES“: Tramp nudi imunitet iranskim vojnicima koji odluče da polože oružje

(Video) Operacija „EPSKI BES“: Tramp nudi imunitet iranskim vojnicima koji odluče da polože oružje

IndeksOnline pre 50 minuta
Tramp obećava kaznu Iranu, ali ostavlja vrata otvorena za dalje razgovore

Tramp obećava kaznu Iranu, ali ostavlja vrata otvorena za dalje razgovore

Slobodna Evropa pre 25 minuta
"Hvala Belgiji što je zaplenila ruski tanker!" Zelenski pohvalio akciju zaplene "pokretne kase" i nazvao Rusiju mafijaškom…

"Hvala Belgiji što je zaplenila ruski tanker!" Zelenski pohvalio akciju zaplene "pokretne kase" i nazvao Rusiju mafijaškom organizacijom

Kurir pre 39 minuta
Modi sa Netanjahuom i bin Zajedom o situaciji na Bliskom istoku

Modi sa Netanjahuom i bin Zajedom o situaciji na Bliskom istoku

Politika pre 10 minuta
Zašto „bruje planine” u Iranu

Zašto „bruje planine” u Iranu

Politika pre 1 sat