MSP Katara: Iran napao civilnu infrastrukturu, uključujući aerodrom u Dohi

Trenutno ne postoji direktna komunikacija između Katara i Irana Eksplozije i ratni incidenti šire se i na druge teritorije poput Dubaija, Kuvajta i Libana, dovodeći ceo region u opasnost Iran je napao civilnu infrastrukturu u Kataru, uključujući aerodrom u Dohi, izjavio je danas portparol Ministarstva spoljnih poslova Katara Madžed al-Ansari.

Prema njegovim rečima, Katar je neutralisao iranske napade koji su bili usmereni na civilnu infrastrukturu, uključujući i međunarodni aerodrom u Dohi rekao je Al-Ansari, prenosi Al Džazira. On je naveo u intervjuu za CNN da takvi napadi ne mogu da ostanu bez odgovora. Takođe je dodao da Katar trenutno nije u kontaktu sa Iranom.