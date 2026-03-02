Počeo novi napad! Rat se nekontrolisano širi, ceo region u plamenu! Broje se mrtvi, EU zemlja na udaru, jezivo upozorenje Irana: "Koristimo drugačije projektile, napašćemo i u Evropi!"

Iran je već pokrenuo odmazdu na američke vojne baze nakon ubistva Ajatolaha Ali Hamneija, vrhovnog vođe Irana Amerika i Izrael tvrde da su eliminisali veći deo iranskog rukovodstva Američki predsednik Donald Tramp je izjavio da bi američki vojni udari na Iran, koji su započeli pre dve noći, mogli potrajati i do mesec dana.

Prema njegovim rečima, operacija će trajati oko četiri nedelje, dok ne budu ispunjeni svi američki ciljevi. Sukob je dobio široke razmere, a među zemljama koje su pogođene nalaze se i UAE, Katar, Bahrein, a eksplozije su se sinoć čule čak i na Kipru. Bliski istok bukti nakon što su Izrael i Amerika pokrenuli napade na Iran. Iran je uzvratio udarima na američke baze u regionu, a na meti su se našli Dubai i Abu Dabi. Sve najnovije informacije o ratu na Bliskom istoku