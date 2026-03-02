"Policiju gađali topovskim udarima i kamenicama" Oglasio se MUP o blokadi na Graničnom prelazu Badovinci: Pet osoba uhapšeno

Blic pre 4 sati
Osumnjičeni su ignorisali policijska naređenja i napali pripadnike Žandarmerije i Interventne jedinice pirotehničkim sredstvima i kamenicama Jedan od osumnjičenih pokušao je traktorom da pregazi pripadnika Žandarmerije Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu, u saradnji sa Osnovnim јavnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su pet osoba zbog postoјanja osnova sumnje da su danas tokom blokade prilaska Graničnom prelazu Badovinci izvršili krivična dela
