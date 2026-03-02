Spremite zalihe! Vodovod od danas ispira mrežu u ovim beogradskim naseljima: Ovo je detaljan raspored po danima

Spremite zalihe! Vodovod od danas ispira mrežu u ovim beogradskim naseljima: Ovo je detaljan raspored po danima
Tokom radova, potrošači će noću, od 22 do 6 sati, imati povremene prekide u snabdevanju i manji pritisak vode U pojedinim naseljima Barajeva radovi će se izvoditi različitih noći, prema unapred utvrđenom rasporedu Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će ekipe tog preduzeća od 2. do 7. marta, izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskoj opštini Barajevo. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak
barajevo

