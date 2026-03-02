(Video) Novi napad na Kipar, oglasili se alarmi za uzbunu! Dronovi poleteli ka članici EU, škole zatvorene: Uvedeno stanje pune pripravnosti, Grčka šalje naoružanje!

Blic pre 1 sat
(Video) Novi napad na Kipar, oglasili se alarmi za uzbunu! Dronovi poleteli ka članici EU, škole zatvorene: Uvedeno stanje…
Kiparske vlasti su uvele vanredne mere: zatvaranje škola i evakuaciju gde je bilo potrebno, ističući odlučan odgovor na pretnje po bezbednost Regionalni konflikt eskalira, uključujući napade na više lokacija na Bliskom istoku i širenje tenzija prema Evropi, što ukazuje na mogući širi ratni scenario Dve bespilotne letelice koje su se kretale u pravcu britanske vazduhoplovne baze Akrotiri na Kipru "blagovremeno su oborena", izjavio je danas portparol kiparske vlade
Nuklearna agencija: Možda će biti potrebna masovna evakuacija sa Bliskog istoka

RAT U IRANU Izrael bombarduje Liban, Srušilo se više američkih vojnih aviona F-15 u Kuvajtu

Raste broj ubijenih američkih vojnika u sukobu sa Iranom! Sirene zavijaju na Kipru! Dignuti borbeni avioni, zna se šta je lansirano na vojnu bazu! (video)

"Usred bela dana vam gađaju srce Teherana": Radulović za Euronews Srbija o iranskim kontraudarima - nemoć ili pretnja?

Bliski IstokKiparGrčkaEU

Ambasada Srbije u UAE upozorila građane da ne dele lične podatke putem telefona

Vadeful: Nemačka neće učestvovati u vojnim akcijama protiv Irana

Novi iranski napadi širom Bliskog istoka, Kuvajt greškom oborio tri američka aviona

