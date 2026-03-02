(Video) Novi napad na Kipar, oglasili se alarmi za uzbunu! Dronovi poleteli ka članici EU, škole zatvorene: Uvedeno stanje pune pripravnosti, Grčka šalje naoružanje!

Kiparske vlasti su uvele vanredne mere: zatvaranje škola i evakuaciju gde je bilo potrebno, ističući odlučan odgovor na pretnje po bezbednost Regionalni konflikt eskalira, uključujući napade na više lokacija na Bliskom istoku i širenje tenzija prema Evropi, što ukazuje na mogući širi ratni scenario Dve bespilotne letelice koje su se kretale u pravcu britanske vazduhoplovne baze Akrotiri na Kipru "blagovremeno su oborena", izjavio je danas portparol kiparske vlade