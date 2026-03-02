Dojče vele: Nafta zbog rata poskupljuje na 100 dolara za barel?

Američko-izraelski napad na Iran, kao i odgovor Teherana, uznemirili su tržišta nafte.

Mnogi predviđaju veliki skok cena. Iako na Iran otpada samo tri do četiri procenta globalne proizvodnje nafte, njegova blizina Ormuskom moreuzu, koji se smatra najkritičnijom tačkom za transport nafte na svetu, podstiče analitičare da prognoziraju skok cena nafte. Dugotrajno zatvaranje ili prekid saobraćaja kroz taj moreuz, kroz koji se transportuje petina svetske potrošnje nafte, mogli bi da dovedu do toga da cene tog energenta pređu psihološki prag od 100 dolara