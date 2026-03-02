Dojče vele: Nafta zbog rata poskupljuje na 100 dolara za barel?

Danas pre 1 sat  |  Dojče vele
Dojče vele: Nafta zbog rata poskupljuje na 100 dolara za barel?

Američko-izraelski napad na Iran, kao i odgovor Teherana, uznemirili su tržišta nafte.

Mnogi predviđaju veliki skok cena. Iako na Iran otpada samo tri do četiri procenta globalne proizvodnje nafte, njegova blizina Ormuskom moreuzu, koji se smatra najkritičnijom tačkom za transport nafte na svetu, podstiče analitičare da prognoziraju skok cena nafte. Dugotrajno zatvaranje ili prekid saobraćaja kroz taj moreuz, kroz koji se transportuje petina svetske potrošnje nafte, mogli bi da dovedu do toga da cene tog energenta pređu psihološki prag od 100 dolara
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Posledica rata SAD, Izraela i Irana: Nafta bi mogla da poskupi na 100 dolara za barel

Posledica rata SAD, Izraela i Irana: Nafta bi mogla da poskupi na 100 dolara za barel

Radio 021 pre 14 minuta
Napad na Iran uznemirio tržište: Nafta zbog rata poskupljuje na 100 dolara za barel?

Napad na Iran uznemirio tržište: Nafta zbog rata poskupljuje na 100 dolara za barel?

N1 Info pre 33 minuta
Panika na tržištu nakon napada Irana kod Ormuskog moreuza: Cena nafte leti ka 100 dolara po barelu

Panika na tržištu nakon napada Irana kod Ormuskog moreuza: Cena nafte leti ka 100 dolara po barelu

Mondo pre 23 minuta
Gas u Evropi skočio 25 odsto, iranska kriza preti globalnim tokovima energenata

Gas u Evropi skočio 25 odsto, iranska kriza preti globalnim tokovima energenata

Bloomberg Adria pre 38 minuta
Nafta skače nakon napada u Hormuškom moreuzu: Preti li cena od 100 dolara po barelu?

Nafta skače nakon napada u Hormuškom moreuzu: Preti li cena od 100 dolara po barelu?

Kamatica pre 1 sat
Tankeri parkirani, cena nafte raste: Svet drhti zbog situacije u Iranu i zatvaranja Ormuskog moreuza

Tankeri parkirani, cena nafte raste: Svet drhti zbog situacije u Iranu i zatvaranja Ormuskog moreuza

Kurir pre 1 sat
Tankeri na udaru projektila, eksplozije u Dohi i Dubaiju, upad i ubistva u konzulatu SAD u Karačiju

Tankeri na udaru projektila, eksplozije u Dohi i Dubaiju, upad i ubistva u konzulatu SAD u Karačiju

Politika pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranCena nafteTeheranDolarnafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Počeo javni poziv za podsticaje po hektaru. Ubrzan proces podnošenja i obrade zahteva

Počeo javni poziv za podsticaje po hektaru. Ubrzan proces podnošenja i obrade zahteva

Plus online pre 38 minuta
Nova pravila u avio-kompanijama, evo šta će uskoro biti dozvoljeno

Nova pravila u avio-kompanijama, evo šta će uskoro biti dozvoljeno

Kamatica pre 28 minuta
Sutra počinje isplata februarskih penzija, čekovi prvo samostalcima

Sutra počinje isplata februarskih penzija, čekovi prvo samostalcima

RTV pre 34 minuta
Posledica rata SAD, Izraela i Irana: Nafta bi mogla da poskupi na 100 dolara za barel

Posledica rata SAD, Izraela i Irana: Nafta bi mogla da poskupi na 100 dolara za barel

Radio 021 pre 14 minuta
U utorak počinje isplata februarskih penzija

U utorak počinje isplata februarskih penzija

Plus online pre 8 minuta